Mercato: 'Dzeko all'Inter riporta Icardi in Italia?' Il retroscena

Mercato: Edin Dzeko all'Inter potrebbe riportare Mauro Icardi in Italia. Il retroscena viene svelato dal Corriere della Sera. Il principale quotidiano italiano spiega infatti che l'argentino sarebbe una richiesta di José Mourinho per la sua nuova Roma.

"Oggi (lunedì 9 agosto, ndr) sarà il giorno dell’addio ufficiale di Romelu Lukaku e quello del probabile arrivo di Edin Dzeko, sostituto del belga, all'Inter. A conti fatti il miglior rimpiazzo possibile, non avendo la dirigenza capacità di spesa. Due milioni alla Roma, biennale al bosniaco da 5 e buco in attacco coperto. Il centravanti - ricorda Guido De Carolis nel suo articolo - aveva strappato una promessa alla Roma, con cui aveva un altro anno di contratto: davanti a un’offerta a me gradita dovete lasciarmi libero. La società giallorossa, nonostante le rimostranze di Mourinho, onorerà la parola".

Cosa faranno allora i giallorossi per sostituire l'attaccante bosniaco? "In cambio dovrebbe arrivare l’ex interista Icardi, a segno nell’esordio del Psg in Ligue 1, ma in lista di partenza, destinazione Roma: la formula - rivela il Corriere della Sera - è quella del prestito, i francesi si accollano in parte l’ingaggio da 10 milioni". Icardi con la maglia dell'Inter, dal 2013 al 2018, ha totalizzato 188 presenze e 111 reti. Meno entusiasmante (per ora) la sua avventura all'ombra della Torre Eiffel: con la maglia del Psg ha infatti collezionato solo 41 presenze ma 'timbrate' da 20 gol.