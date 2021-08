Mercato - Correa vuole l'Inter, decisivo il parere di un ex nerazzurro

Continua a tenere banco in casa Inter la ricerca del secondo attaccante da regalare a Simone Inzaghi. Se infatti è ormai certo l'arrivo in nerazzurro di Edin Dzeko (l'ufficialità arriverà solo dopo che il bosniaco avrà risolto alcuni problemi contrattuali con la Roma), resta ancora tutto da definire il profilo del secondo rinforzo nel reparto offensivo.

Uno dei nomi più caldi in quest'ottica è sicuramente quello di Joaquin Correa, fantasista della Lazio in uscita dalla Capitale, e al quale l'ipotesi di approdare in nerazzurro non dispiacerebbe affatto. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, Correa ormai avrebbe scelto l'Inter come prossima tappa della sua carriera, e a questa decisione avrebbe contribuito il confronto con un ex nerazzurro, Juan Sebastian Veron, che gli avrebbe consigliato caldamente l'avventura milanese.

Il gradimento dell'Inter verso il giocatore è ormai cosa nota, ma al momento non è ancora partita nessuna trattativa ufficiale con Lotito, presidente da sempre poco incline ai regali. La Lazio però in questo momento soffre di importanti problemi di liquidità, tant'è che non è ancora riuscita a registrare gli acquisti messi a segno in questa campagna acquisti.

In una situazione di questo tipo, è ipotizzabile che Lotito scenda dalla richiesta originale di 40 milioni per l'attaccante argentino, e che venga incontro alle idee dell'Inter, che non intende andare oltre i 20/25 milioni di euro. Con l'avvio ormai imminente della stagione, ogni giorno può essere quello decisivo per una accelerata.