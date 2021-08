Mercato chiuso? No: c'è un giocatore che preme per arrivare all'Inter

Inter, mancano meno di 48 ore alla chiusura della sessione estiva di mercato, e stando a Tuttosport l'Inter potrebbe ancora fare operazioni. Al momento hanno raggiunto Milano Calhanoglu, Dzeko, Correa e Dumfries, ma non è escluso che si aggiunga qualche volto nuovo in extremis. La logica suggerisce che un nuovo elemento possa essere inserito nel reparto offensivo, dove c'è sempre da fare i conti con la spinosa situazione di Alexis Sanchez, spesso infortunato e che non fornisce le adeguate garanzie, rendendo di fatto l'attacco composto da appena 3 elementi (in attesa di capire cosa accadrà con Satriano).

Eppure lo sguardo degli uomini di mercato si rivolge anche al centrocampo, per il quale a lungo si era corteggiato Nandez del Cagliari. L'uruguaiano avrebbe svolto il ruolo di jolly, visto che l'allenatore avrebbe potuto schierarlo sia sulla linea mediana che sull'out di destra. L'arrivo di Dumfries ha raffreddato questa pista. Tuttavia il quotidiano torinese, pur sottolineando che è difficile che la trattativa si riapra in extremis, riporta la notizia secondo la quale il giocatore starebbe ancora sperando di poter diventare un nuovo elemento della rosa dell'Inter.

Nandez in particolare aveva strappato una promessa a l suo presidente Giulini. In caso di arrivo di un'offerta dell'Inter infatti il numero uno del club sardo avrebbe dovuto lasciar partire il centrocampista. Chissà che nelle ultime ore di mercato il suo sogno non diventi realtà . Infine, chiude il quotidiano torinese, ci sarebbero da realizzare ancora delle uscite in casa nerazzurra.

"Due giorni alla chiusura del mercato, ma quello dell'Inter, in entrata, potrebbe essersi chiuso con Correa. Al momento non sembrano esserci possibilità novità su Nandez (che ci spera ancora) e un nuovo attaccante (resterà Satriano). In uscita, tutti in prestito, Lazaro (Benfica/Dortmund), Agoume e Salcedo (Brest) e Colidio (Ascoli)".