Mercato, capitolo cessioni: Lo Spezia ha chiuso per Agoumé

Nel Vidal-day, arrivano importanti novità anche sul fronte uscite in casa Inter, che da settimane ormai lavora per sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, Lo Spezia ha ormai chiuso per l'arrivo in prestito del giovane nerazzurro Lucien Agoumé. Il giovane centrocampista classe 2002 sarà già domani in Liguria per le visite mediche di rito e la successiva firma sul contratto.

Per Agoumé è arrivato dunque il momento di farsi le ossa in provincia, nonostante abbia ben figurato quando chiamato in causa da Conte nel corso dell'ultima stagione.