Mercato: Brozovic, non c’è solo l’Arabia, Milinkovic il tempo gioca per l’Inter

di Redazione, pubblicato il: 21/06/2023

(Mercato Inter) Sky Sport riferisce le ultimissime in tema di mercato nerazzurro. Fronte Brozovic: L’Al Nassr alza leggermente la sua offerta, da 15 a 18 milioni. L’Inter continua a chiederne almeno 25. Per Gianluca Di Marzio il Barcellona è in agguato, pronto a pareggiare l’offerta araba e 3 anni di contratto al croato a 7 milioni di euro all’anno. Facile prevedere che Brozovic preferisca il blasone blaugrana alle sirene orientali. “Ormai Brozovic è al passo d’addio poi l’Inter potrà chiudere per Frattesi“.

Novità anche sul fronte Milinkovic Savic. Lotito chiede 40 milioni di euro ma la richiesta calerà a 30 più bonus. “Inter e Juventus si sono informate, nessuna trattativa in corso ad oggi, solo sondaggi”.