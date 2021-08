Mercato, Bellerin lascia l’Arsenal: trattativa in chiusura

Nuova squadra per Hector Bellerin, sempre più vicino a lasciare l’Arsenal dopo dieci stagioni e 239 presenze con la maglia dei gunners. Il futuro del giocatore sarà in patria. Lo spagnolo è stato vicinissimo all’Inter in questa sessione di mercato, ma le alte richieste economiche dei gunners per il suo cartellino hanno fatto saltare l’affare. I nerazzurri, in un primo momento, lo avevano individuato come il possibile erede di Achraf Hakimi, ma poi hanno deciso di virare su Denzel Dumfries del Psv Eindhoven.

Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico sport.es sarebbe tutto fatto per il suo passaggio al Betis Siviglia. Non è ancora stata resa nota la formula del trasferimento ma è molto probabile che le parti abbiamo raggiunto l’intesa per un prestito con obbligo di riscatto a 20/25 milioni di euro. Il classe ‘95 prenderà il posto di Emerson Royal sulla fascia destra.

L’accordo totale tra i due club, riporta il quotidiano spagnolo, sarebbe stato raggiunto in mattinata. Il giocatore è ora atteso a Siviglia per svolgere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto. Hector Bellerin è stato accostato nelle ultime ore anche al Barcellona, club in cui è cresciuto, ma avrebbe deciso di accettare la proposta del club andaluso