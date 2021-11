Mercato, attento Mourinho: un top player giallorosso può andare via subito

Mercato, per José Mourinho non è il momento più sereno della carriera.

Oggi infatti La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla situazione di Henrix Mkhitaryan con la Roma. Una situazione piuttosto allarmante perché potrebbero esserci ripercussioni sorprendenti sul mercato: “C’è un altro senatore in crisi da settimane ed è proprio Mkhitaryan. Il rendimento dell’armeno è lontano da quello di un anno fa, nel suo entourage si registrano malumori per il suo impiego in un ruolo così di sacrificio”, scrive La Gazzetta. Da tempo, Mkhitaryan è assistito da Raiola.

Il rapporto tra l’armeno e il mister portoghese non è mai stato rose e fiori sin dai tempi dello United, e le deludenti prestazioni del trequartista, con tanto di panchina finale arrivata contro il Venezia (nemmeno sceso in campo!) non aiutano. E attenzione al mercato (qui le ultimissime di casa nerazzurra). Perché il quotidiano assicura che potrebbe andare via: “Il feeling con Mourinho è stazionario, e nessuno sarebbe sorpreso che, se a gennaio arrivasse un’offerta, Mkhitaryan la valuterebbe”.

La sensazione, insomma, è che il leggendario ex mister nerazzurro del Triplete sia perdendo le redini già nei suoi primi mesi in cui è coinvolto in questa nuova avventura nella Capitale. Dopo i malumori – eufemismo – post Bodo Glimt, con tanto di velate minacce di tribuna perenne a coloro che avevano preso parte alla sfida, Mou rischia di perdere quello che è stato l’autentico trascinatore della Roma nella passata stagione.