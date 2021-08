Mercato: 'assalto' alla giovane punta dell'Inter. Ci sono 2 offerte!

Mercato: oggi (martedì 31 agosto, ndr) è l'ultimo giorno di trattative. Il 'gong' suonerà alle 23. L'Inter registra il deciso interessamento di due club di serie A per un suo giovane attaccante.

"In evoluzione - conferma il Corriere dello Sport - il futuro di Eddie Salcedo, che piace al Cagliari dopo i tentativi andati a vuoto per Martin Satriano. Il club sardo però non intende accollarsi l'ingaggio dell'attaccante, che ammonta a 700.000 euro. A lui era interessato anche il Genoa". Salcedo, che compirà 20 anni il prossimo 1 ottobre, è cresciuto proprio nel settore giovanile del Genoa. Ha debuttato in prima squadra quando aveva solamente 15 anni: il 20 agosto 2017 contro il Sassuolo.

Il Corriere dello Sport fa poi il punto sul mercato in uscita: "Dopo Joao Mario, anche Valentino Lazaro ha preso la strada di Lisbona. Giocherà nel Benfica, con la formula del prestito secco. Ieri (lunedì 30 agosto, ndr) l'esterno austriaco era già a contatto con il suo nuovo club, svolgendo le visite mediche in Portogallo". Il quotidiano romano anticipa che "anche Agoumé lascia l'Inter in prestito: per il centrocampista, che aveva raggiunto l'intesa per il rinnovo contrattuale fino al 2024, ecco la partenza con destinazione Brest". Infine, oggi, l'Inter potrebbe sistemare anche un'altra giovane punta che non troverà spazio, questa stagione, nella squadra di Simone Inzaghi: Facundo Colidio.