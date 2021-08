Mercato, altro supercolpo del Paris Saint Germain: 40 milioni per il talento

Nuovo colpo enorme da parte dei francesi del Paris Saint Germain. La squadra del presidente Al Khelaifi ha deciso di fare le cose davvero in grande in questa sessione di calciomercato, portando a Parigi nomi del calibro di Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum e, soprattutto, Lionel Messi, riuscendo anche a trattenere dalle grinfie del Real Madrid un fuoriclasse come Kylian Mbappè. Ma i parigini non sono voluti rimanere a mani vuote nemmeno nelle ultime ore di mercato.

Secondo quanto riportato da parte del giornalista Fabrizio Romano, infatti, il Paris Saint Germain sarebbe davvero molto vicino all'acquisto in prestito con diritto di riscatto del giovane terzino classe 2002 di proprietà dello Sporting Lisbona campione di Portogallo, Nuno Mendes, con la cifra del riscatto pari a 40 milioni di euro e 7 milioni di commissioni all'agente del giocatore.

Un'altra operazione mostruoso che mette un ulteriore tassello ad una squadra che è diventata davvero, in tutti i suoi undici giocatori in campo, un vero e proprio dream team. Adesso, viene il difficile, con il campo che dovrà parlare e alla fine dei novanta minuti dovrà dire sempre "vittoria" per la squadra di Pochettino che si trova in una situazione invidiabile e stimolante, ma di certo davvero molto complicata se ci dovessero essere degli intoppi in alcuni momenti della stagione.