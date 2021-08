Mercato, altro colpo del Chelsea: fatta per Saul dell'Atletico!

Colpo di mercato importantissimo per il Chelsea. La società inglese, infatti, dopo una trattativa molto lunga, è riuscita a raggiungere l'accordo per arrivare al centrocampista di proprietà dell'Atletico Madrid, Saul Ninguez. Il giocatore già da tempo voleva lasciare la squadra spagnola, visto che era finito un po' ai margini rispetto al passato, e per questo è stato possibile concludere il trasferimento.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano, attraverso il suo profilo Twitter, il giocatore si trasferirà a Londra in prestito oneroso a 5 milioni di euro, con diritto di riscatto la prossima estate. In questo modo, Tuchel, avrà in rosa un giocatore davvero molto versatile, che può giocare in tutti i ruoli di centrocampo, ma anche come difensore centrale, posizione in cui, fino all'ultimo, la società inglese ha cercato di portare a termine con il Siviglia, l'operazione Koundè.

Altra grande operazione in entrata per la società di Roman Abrahamovic, dunque, che dopo l'acquisto di Romelu Lukaku per 115 milioni, fa un altro grandissimo colpo che la proietta tra le prime società europee in grado di lottare per la Premier League e per la Champions.