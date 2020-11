Mercato, Ag. Giroud:" Se le cose non cambiano va via. Vedremo a dicembre"

L'agente di Olivier Giroud, Micheal Manuello, ha parlato a FootMercato del proprio assistito e del suo futuro che lo vede sempre più lontano dal Chelsea, visto lo scarso impiego concesso dal tecnico dei bleus, Frank Lampard. Non è un mistero che il centravanti francese sia nelle mire dell'Inter, che lo hanno cercato fino all'ultima sessione di mercato.

"A 34 anni, se la situazione non cambia" - ha detto l'agente -" non ci saranno opzioni per il prolungamento del contratto e quindi ci sarà la voglia di andare via e divertirsi, andando a giocare. L'anno scorso c'era un'opzione ed era una situazione differente. Il Chelsea la scorsa estate è stato in grado di fare grandi acquisti, mentre prima davanti c'erano solo Abraham la stagione passata e Batshuayi quella ancora prima".

Ha poi continuato:" Ora la situazione è diversa e sarà più semplice per tutte le parti in causa. Per ora è troppo presto. Vedremo da metà dicembre, prima di allora saranno solo voci. Non sappiamo dove saranno i club o come si esibirà Olivier. Non sappiamo se ci saranno infortuni o altre opportunità. Sono state fatte solo otto partite e il Chelsea entro gennaio ne giocherà altre undici. Giroud è concentrato sulla competizione e poi deciderà in un senso o nell'altro".