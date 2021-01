Mercato - Accordo tra Gomez e l'Inter: resta un solo nodo

Continua a tenere banco in casa Atalanta il futuro del Papu Gomez, da uomo copertina della compagine bergamasca a esubero ormai in rotta con Giampiero Gasperini. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere di Bergamo, il futuro del giocatore è ormai diviso tra Inter e Juventus, anche perché l'argentino vuole un club di alta classifica.

I nerazzurri sarebbero in vantaggio nella corsa al Papu, avendo trovato da tempo un accordo economico con l'entourage. Ciò che al momento bloccherebbe la trattativa è la situazione legata a Christian Eriksen: il danese, ormai da tempo sul mercato, percepisce un ingaggio netto da 7,5 milioni di euro, e i nerazzurri non si muoveranno in entrata prima di aver alleggerito il monte ingaggi.

Come si era capito da tempo, questo sarà un mercato particolare, in cui le ragioni di bilancio prevarranno su tutto il resto. Urge sfoltire la rosa per regalare ad Antonio Conte nuove pedine per il suo scacchiere.