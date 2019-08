Media roventi: Lukaku-Juventus solo un bluff, Inter su Dybala

Ore frenetiche nelle redazioni sportive dei giornali di tutta Europa. L'intreccio rovente tra Inter Juventus Dybala e Lukaku sta provocando uno tsunami di reazioni, mosse e contro mosse in un vortice che somiglia sempre di più ad un gioco al massacro.

Dall'Inghilterra è il quotidiano Express a sostenere che l'Inter non crede allo scambio Dybala Lukaku che i due club hanno lungamente affrontato nella riunione di ieri tra Paratici, i dirigenti dello United e gli agenti dei due giocatori. Secondo la testata britannica la Juventus starebbe operando per mettere in difficoltà l'Inter, costringendola ad aumentare l'offerta per Lukaku con le conseguenti difficoltà per il budget nerazzurro. Ma l'intento principale della società bianconera - sostiene l'Express - sarebbe quello di dare una lezione ad Antonio Conte, reo di aver abbandonato la Juventus nel 2014 mettendo il club in grande difficoltà all'inizio della stagione, ed anche Beppe Marotta, che aveva promesso l'acquisto di Lukaku al tecnico leccese.

La prima pagina del Corriere dello Sport uscita da pochi minuti riporta invece un titolo a 9 colonne se possibile ancor più sorprendente. "Contromossa, Inter su Dybala - Clamorosa risposta di Marotta alla Juve: Paulo oggi incontra Sarri e per la prima volta apre ai nerazzurri. Paratici rientra da Londra e non vuole mollare Lukaku. La grana dei diritti di immagine ceduti”.

Una vera guerra senza esclusione di colpi tra i club e tra dirigenti a lungo sulla stessa barca,