(MD) Messi Inter, il Barça è inamovibile: no alla cessione

L'edizione odierna del quotidiano Mundo Deportivo rilancia sulla permanenza di Leo Messi: nonostante la volontà chiarissima del calciatore di voler abbandonare il club catalano la dirigenza del Barcellona è fermamente convinta di voler trattenere la superstar argentina. Una cessione in questa finestra di mercato sarebbe come un terremoto per i blaugrana: dopo le tensioni createsi fuori dallo stadio con i tifosi che hanno protestato a gran voce contro l'ipotetica partenza di Messi e la spaccatura dirigenziale a causa delle divergenze con l'attuale presidente Bartomeu il Barça cerca in tutti i modi di trattenere la "Pulce".



Nel frattempo un altro segnale da parte del fantasista: il calciatore non ha preso parte agli allenamenti oltre a rifiutarsi di sottoporsi ai controlli anti Covid. La decisione di Messi sembrerebbe essere già stata presa: ferri corti con gli azulgrana, con il toto-nome sulla sua prossima squadra che continua ad impazzare.



Il Barcellona è inamovibile: nonostante il regolamento FIFA che dà ragione a Messi la presa di posizione sarebbe evidente, nessun intenzione di far partire l'attaccante complice anche il fatto che trovare un sostituto degno del giocatore albiceleste è al momento un'utopia. Estrema resistenza quella dei catalani che avrebbero ribadito la non volontà di privarsi del profilo più rappresentativo per la squadra.