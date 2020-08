(MD) Messi Inter, dietrofront del Barça: per i blaugrana non è in vendita

L'edizione odierna del quotidiano iberico Mundo Deportivo spiega alcuni motivi del perché Leo Messi non sarebbe in vendita: nonostante l'incredibile frattura tra la superstar albiceleste e la società blaugrana si andrebbe verso un clamoroso dietrofront della società catalana. Il primo motivo sarebbe ovviamente legato alla volontà del club: il Barça non avrebbe alcuna intenzione di vendere Messi, dati i tanti trofei conquistati con "la Pulce" e la centralità del calciatore nel progetto.



La seconda ragione sarebbe legata all'accordo per il quale Messi può liberarsi a parametro zero dal club(accordo che è scaduto ormai da tempo, con la scadenza del 10 giugno superata). La clausola di 700 milioni è ancor oggi in vigore e sembrerebbe formalmente l'unica cifra sulla quale il Barcellona non intenderebbe fare dietrofront.



Qualora ci fosse la possibilità di una partenza da parte di Messi qualsiasi squadra deve parlare col Barcellona. L'offerta più chiacchierata è quella del Manchester City, quest'ultimo disposto anche ad offrire contropartite tecniche per addolcire l'accordo. Una mossa quella del club inglese che al momento non avrebbe sortito alcun effetto dato che i blaugrana non intenderebbero privarsi di Messi. Da un punto di vista societario, non converrebbe ai catalani fare un passo indietro e accettare le lusinghe di altre squadre dati gli introiti che potrebbe diminuire in caso di addio dell'argentino.