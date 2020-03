MD - Mercato Inter, tutti pazzi per Skriniar! Dalla Spagna c'è un altro club

Milan Skriniar sembrerebbe essere diventato il beniamino dei tifosi dell'Inter. Il difensore slovacco, nonostante l'emergenza Coronavirus che ha costretto tutti a barricarsi in casa, non si è sottratto alle domande dei tifosi. Sui canali ufficiali del club il giocatore allenato da Antonio Conte ha risposto alle varie richieste e interrogativi di tutti gli spettatori connessi dichiarando il suo amore verso i colori nerazzurri. Le ultime sue dichiarazioni però non hanno placato le voci di mercato, con un club spagnolo pronto a fiondarsi sullo stopper ex Sampdoria.



Asse Milano-Barcellona caldissimo con i nomi di Lautaro, Vidal e Ter Stegen ma adesso attenzione alle sirene del Real Madrid per il centrale. Secondo quanto riferito da"Mundo Deportivo" il club di Florentino Perez avrebbe individuato il difensore dell'Inter come sostituto ideale di Sergio Ramos. Base d'asta? 70 milioni, con anche una squadra inglese disposta a fare follie per strappare il pilastro del reparto difensivo nerazzurro nella prossima sessione di trasferimenti.



Sempre stando a quanto riportato dal quotidiano catalano non ci sarebbero solo i blancos a fare un tentativo per Skriniar. In fila c'è anche il Manchester United, con la dirigenza dell'Old Trafford pronta forse a sborsare una cifra da capogiro per far vacillare il calciatore e anche Zhang. Dai social arrivano notizie rassicuranti anche se il calciomercato riserva sempre qualche sorpresa. Skriniar-Inter, eterno amore...ma dall'inghilterra e dalla Spagna arrivano le tentazioni.