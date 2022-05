(MD) Mercato Inter, sfuma un obiettivo dall'Atletico Madrid

Mercato Inter, per i nerazzurri si allontana l'obiettivo De Paul.

Il centrocampista argentino di proprietà dell'Atletico Madrid, dopo anni fantastici con la maglia dell'Udinese, nella scorsa stagione è passato per 40 milioni di euro a vestire la casacca dei colchoneros. Nelle scorse settimane, sia qualche testata italiana che qualche testata spagnola, avevano parlato, per lui, di un nuovo interesse da parte dell'Inter la prossima estate, approfittando di una stagione non proprio esaltante del giocatore e di un minutaggio che, via via si è fatto sempre minore.

Secondo quanto riportato, però, dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, l'intenzione di De Paul non è quella di lasciare l'Atletico. Anzi, nella situazione di grande cambiamento che ci sarà sul mercato per quanto riguarda la società madrilena, il nome dell'argentino dovrebbe essere uno di quelli su cui Simeone vorrebbe puntare anche per le stagioni successive. Insomma, le strade tra l'Inter e De Paul non sono destinate ad incontrarsi e un suo trasferimento nella Milano nerazzurra non sembra debba realizzarsi.

Ma la squadra nerazzurra deve pensare, innanzitutto, ad onorare al meglio la propria stagione con la partita contro la Sampdoria da vincere finire il campionato con una vittoria, dopo la conquista della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia. Solo dopo ci si concentrerà sul calciomercato, con i rinnovi di Handanovic e Perisic in ballo e con tanti nomi che, in queste settimane, vengono fatti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La palla passa prima ad Inzaghi e i calciatori, poi toccherà a Beppe Marotta e Piero Ausilio.