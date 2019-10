MD - Lautaro, sull'argentino piomba un altro club oltre il Barcellona

Inizia a farsi piuttosto numerosa la concorrenza per il Barcellona per quanto riguarda Lautaro Martinez. L'argentino infatti, che in Catalogna è visto come l'erede perfetto di Luìs Suarez, sarebbe finito anche nel mirino del Manchester United.

Quest'ultimo club da quando all'Inter ha ceduto Romelu Lukaku è orfano di un attaccante capace di fare da punto di riferimento. Per questo motivo, Lautaro potrebbe essere il profilo ideale sia per i blaugrana, sia per i Red Devils.

Il club meneghino dal canto suo ha acquistato El Toro nell'estate del 2018 per una cifra pari a 25 milioni di euro. Oggi il giocatore ne vale più del quadruplo, ma nonostante ciò la volontà dell'Inter è quella di blindarlo rimuovendo l'attuale clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente sul suo contratto.