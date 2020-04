(MD) Lautaro al Barça? Il quotidiano svela una complicazione nell'affare

Lautaro Martinez è il nome caldo in casa Barcellona in vista della prossima stagione. I catalani studiano la giusta strategia per cercare di strappare "El Toro" ai nerazzurri. L'Inter non arretra e detta le condizioni della trattativa, anche se per il club capitanato da Bartomeu sarebbe nata una complicazione nell'assalto all'ex Racing.



Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo il calciatore vuole vestire la camiseta azulgrana anche se ancora non l'ha reso pubblico. I contatti tra il Barça e l'entourage del giocatore sono sempre vivi, ma stando sempre alle indiscrezioni provenienti dalla Catalogna non ci sarebbero i presupposti per la dirigenza del Camp Nou di pagare la clausola che permetterebbe di prendere senza problemi Lautaro. L'emergenza Coronavirus ha letteralmente sconvolto il bilancio degli azulgrana e adesso via al valzer di nomi utili per convincere l'Inter a lasciare andare il centravanti.



Bartomeu cerca di addolcire l'accordo inserendo delle contropartite: difficile il sì ad Arthur nell'affare, si valutano i nomi di Cucurella, Alena e il solito Vidal. Nel frattempo arriva un segnale chiaro dalla Spagna: 111 milioni sono troppi, e se il Barcellona vuole Lautaro dovrà rimboccarsi le maniche.