(MD) L'Atletico nega il proprio interesse per Rakitic, sorride l'Inter

Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic sembrerebbe essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Il giocatore piacerebbe molto ai colchoneros secondo le indiscrezioni riportate da "Marca", ma stando a quanto riportato invece da "Mundo Deportivo" non ci sarebbe nessun interesse.



Il quotidiano catalano, nell'edizione odierna, spiega come non ci siano state comunicazioni tra l'entourage del croato e la squadra di Cerezo, nonostante quest'ultima sia a conoscenza della situazione del numero 4 dei catalani nel club capitanato da Bartomeu.



"Marca" rivela di alcuni contatti tra le due parti, ma il noto giornale a tinte blaugrana non condividerebbe la tesi proveniente da Madrid dopo aver consultato il congiunto rojiblanco. Nel frattempo l'Inter sorride, dato l'interesse non nascosto verso l'ex Siviglia.