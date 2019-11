(MD) E' Derby d'Italia sul mercato, Inter e Juve puntano un centrocampista

Ivan Rakitic sembrerebbe essere finito anche nel mirino della Juventus: il centrocampista croato piacerebbe al congiunto bianconero, con Marotta e Ausilio che dovranno quindi battere la concorrenza made in Italy.



Il giocatore, stando alle indiscrezioni del quotidiano catalano "Mundo Deportivo", sarebbe ai ferri corti con l'attuale tecnico del Barcellona Ernesto Valverde. Le due squadre italiane e rivali provano ad approfittare della situazione cercando di strappare un potenziale innesto ai blaugrana.



Il club targato Suning resta alla finestra, data l'esigenza di rinforzare la mediana e di regalare ad Antonio Conte il rinforzo tanto desiderato in vista della finestra di mercato di gennaio. Rakitic, l'Inter e la Juve: derby d'Italia anche per l'ex Siviglia.