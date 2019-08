Matthaus su Perisic: "Buon acquisto, ma c'è un piccolo inconveniente...."

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Deutshland, l'ex di Inter e Bayern Monaco, Lothar Matthaus, ha commentato il trasferimento ormai imminente di Ivan Perisic.

“Credo che l’arrivo in Germania di Ivan Perisic sia ottimo. Conosce la Bundesliga, parla la lingua ed ha un bel rapporto con il mister, Niko Kovac, conosciuto in nazionale. Perisic è forte nei dribbling, un buon finalizzatore ed aiuterà molto il Bayern. Il rapporto qualità-prezzo è altissimo. C'è però un piccolo invonceniente, ilcroato non ha la stessa velocità che caratterizza Kingsley Coman o Leroy Sane per superare con costanza un avversario nell'uno contro uno. Naturalmente questo è dovuto all’età. E' comunque da considerarsi un grande trasferimento."