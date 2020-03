Matic Inter, niente da fare: scatta il rinnovo con il Manchester United

Durante la scorsa sessione di mercato invernale è stato uno dei centrocampisti più visionati in assoluto dagli scout nerazzurri per via dell'imminente scadenza del contratto che lo lega al Manchester United.

Nemanja Matic però, adesso si è legato al club inglese fino al 30 giugno 2021. I Red Devils hanno esercitato l'opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione, dunque ingaggiarlo a parametro zero questa estate per l'Inter non è più possibile.



Resta da capire se il club di Viale della Liberazione intenderà ancora puntare dell'ex Chelsea o se virare su altri profili. A riferire il tutto è stata la redazione di Sky Sports Uk.