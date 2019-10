Matic-Inter, Conte vuole il serbo: c'è solo un intoppo

E' appena cominciata la caccia dell'Inter ad un nuovo centrocampista. I nerazzurri, che contro la Juventus dopo la sostituzione di Stefano Sensi sono andati in difficoltà, hanno voglia di fornire ad Antonio Conte alternative di livello.

Ed è qui che entra nuovamente in scena il nome di Nemanja Matic. Il serbo, che in questo avvio di stagione con il Manchester United ha disputato solo tre partite in Premier League (per un bottino totale di 160 minuti giocati piuttosto magro), piace molto al tecnico pugliese.

Il giocatore dal canto suo al momento non sembra convinto al 100% di lasciare il Manchester United, ma qualora dovesse continuare a godere di pochissimo spazio, la situazione potrebbe cambiare.