Martinez Quarta: "Inter? Orgoglioso che mi osservino. Sogno l'Europa"

Tra i nomi accostati all’Inter per la prossima stagione ci sarebbe anche quello di Lucas Martinez Quarta, difensore argentino classe ’96 in scadenza nel 2021 col River Plate. Il centrale, dopo essersi affermato in Sudamerica, sembrerebbe pronto a tentare il definitivo salto di qualità nel calcio europeo.

I nerazzurri lo starebbero seguendo da diverso tempo e potrebbero tentare l’affondo decisivo durante la prossima finestra di mercato. Il giocatore piacerebbe in particolar modo a Javier Zanetti, che ha più volte speso belle parole per il difensore. Il 24 enne ha rilasciato un’intervista al quotidiano Marca in cui ha parlato del suo futuro confermando anche l’interesse del club nerazzurro:

"Il sogno di ogni calciatore è giocare in Europa e raggiungere la Nazionale, sarebbe bello fare questo salto. Sono tranquillo, dipenderà da molti fattori, ma se ne occupa il mio procuratore. A me non resta altro che allenarmi e farmi trovare pronto per ciò che arriverà".

"Inter e Valencia mi vogliono? Ho letto anche io queste voci, sono orgoglioso che queste squadre mi stiano osservando. La realtà è che oggi, a causa della pandemia, non si muoverà nulla fino a che le varie società conosceranno i loro budget. Cerco di essere calmo e aspetto. Se arriverà un'offerta, il mio agente me lo dirà e la analizzeremo. Sono orgoglioso che squadre con quella storia mi abbiano notato. È un sogno giocatore in Europa, e ovviamente lo realizzerò se Dio vuole".