Martial-Inter, il Manchester United esce allo scoperto sul suo futuro

L’Inter è a caccia di rinforzi in attacco per rimpiazzare Romelu Lukaku. Tra i tanti nomi accostati all’Inter negli ultimi giorni per prendere il posto del belga c’è anche quello di Anthony Martial del Manchester United. Un nome circolato soprattutto in Inghilterra ma che in Italia non ha mai trovato particolari riscontri.

Secondo diversi tabloid britannici, infatti, il giocatore avrebbe deluso le aspettative della dirigenza dei Red Devils in queste ultime stagioni a causa del suo rendimento altalenante e per questo motivo lo avrebbe messo sul mercato, con l’Inter seriamente interessata al giocatore.

Notizia smentita in parte da Sky Sport Uk, che attraverso il proprio profilo Twitter ha confermato l’interesse nerazzurro ma ha fatto sapere che il Manchester United sarebbe uscito allo scoperto sulla questione. I Red Devils avrebbe comunicato che non avrebbero nessuna intenzione di cedere l’attaccante francese in questa sessione di mercato nonostante l’interesse dell’Inter.

I nerazzurri, tuttavia, sembrerebbero intenzionati a virare su Edin Dzeko della Roma e Joaquin Correa per raccogliere la pesante eredità lasciata dal belga. Per il bosniaco si attende soltanto il via libera della Roma, che prima di cederlo vorrebbe chiudere per il suo sostituto; mentre per l’argentino si starebbe trattando con la Lazio per il prezzo del cartellino.