Martial all'Inter per il dopo Lukaku? Biasin dice la sua

Nella giornata di oggi il Mirror aveva esordito, in merito al mercato dell'Inter ed ai possibili sostituti di Romelu Lukaku, lanciando un'indiscrezione su un presunto interessamente dei nerazzurri per l'attaccante del Manchester United, Anthony Martial: "L'Inter ha messo mira l'attaccante del Manchester United Anthony Martial per sostituire Romelu Lukaku, diretto al Chelsea. L'Inter vuole prendere il 25enne in prestito".

Una notizia che era giunta anche in Italia e che aveva raccolto il favore di tanti tifosi. A spegnere le luci su questa indiscrezione è stato un tweet di Fabrizio Biasin, giornalista di Libero molto vicino alle cose di casa Inter che, dal suo profilo, è stato abbastanza lapidario sulla trattativa: "Inter, Martial: bufala".

Non sarà lui, dunque, uno dei nomi che andrà a sostituire l'attaccante belga nella prossima stagione. I dirigenti di viale della Liberazione stanno lavorando su più profili, da Dzeko a Zapata, fino a Vlahovic, Scamacca e Correa, con i primi due favoriti. Vedremo che raggiungerà la Pinetina e si metterà a disposizione del nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.