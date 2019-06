Marotta-Wanda: contatto a sorpresa, il Napoli ci ha già provato

Dopo giorni passati a parlare di fantomatici incontri e mentre la famiglia Icardi è in partenza per le vacanze, è Fabrizio Biasin, dai microfoni di TMW Radio a mettere una parola di chiarezza sui rapporti tra l’ex capitano e la società, ammesso che di chiarezza si possa parlare.

"La situazione è molto complicata, se si immaginava una soluzione accomodante devo dire che questa difficilmente ci sarà. Marotta e Conte hanno già parlato con Wanda Nara martedì via telefono e sono stati abbastanza chiari: Icardi non rientra nei piani futuri dell'Inter e quindi a Icardi è stato detto di accettare altre destinazioni.Conte è stato abbastanza netto e quindi, probabilmente, Icardi non verrà portato in ritiro. Icardi non vuole andare via da traditore e quindi non accetta Juventus, Napoli o Atletico Madrid. Anche se De Laurentiis smentisce ci ha già provato. Icardi vuole essere a disposizione di Antonio Conte e questo inevitabilmente porterà a un braccio di ferro”.