Marotta: "Tranquilli dopo cessione Hakimi. Dovremo essere creativi"

Intervenuto al Grand Hoterl di Rimini alla presentazione di questa nuova sessione estiva di calciomercato, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta si è soffermato anche a parlare delle possibili operazioni di mercato della squadra nerazzurra in vista della prossima stagione, per consegnare ad Inzaghi una squadra che possa essere competitiva.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sportitalia:

Sulle strategie nerazzurre: "Oggi siamo nelle condizioni di dire che operazione Hakimi ci consente di affrontare tutto con grande tranquillità. Se un giocatore vuole andare via, diventa dura trattenerlo ma all’Inter non ci sono casi del genere. Quindi auspichiamo conferma quasi totale gruppo vincente della passata stagione".

Su alcuni rinnovi e giocatori che interessano: "Lautaro? Abbiamo iniziato confronto che porta a prolungamento dell'attuale contratto. Lazzari e Bellerin? Interessanti ma il presupposto è che non possiamo fare investimenti pesanti. Servirà creatività. Sensi-Dragowski? Non esiste nessuna possibilità. Coglieremo opportunità senza pazzie".

Su Interspac: "Comun denominatore tra loro e la famiglia Zhang è il bene dell’Inter. Gli Zhang hanno investito 700 milioni, sono tanti. Tutte le iniziative nuove vanno valutate ma siamo in fase interlocutoria, non ho elementi conoscitivi per esprimermi oltre”.