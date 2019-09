Marotta non si ferma. Al lavoro per un super parametro zero

La sessione di calciomercato si è appena conclusa, ma il turbinio di idee nella testa di Beppe Marotta non sembra dare cenno di arrestarsi.

Stando a quanto riportato da Tuttosport l'amministratore delegato avrebbe già in testa gli obiettivo per la prossima estate. Particolare attenzione verrà posta sul mercato degli svincolati, tra le cui fila, a meno di rinnovi tra un anno ci sarà Eriksen.

L'affare sarà complicatissimo. Il Tottenham ha respinto l'offensiva del Real, e spingerà per il prolungamento del contratto. Qualora ciò non dovesse avvenire la concorrenza sarà feroce.

"L’Inter, dal canto suo, si è informata sulle coordinate dell’affare tra commissioni agli agenti del danese, richieste a livello di stipendio e quant’altro. Il fatto che Eriksen trovi Conte è una garanzia, però molto dipenderà anche dal cammino della squadra nella Champions che verrà: dovesse l’Inter mostrarsi già competitiva pure in Europa, questo sarebbe una molla in più per convincere il giocatore a scegliere Milano. Parlare di trattativa è prematuro, confermato invece il fatto che l’Inter abbia aperto un file sul giocatore".