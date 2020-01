Marotta Inter, prima del Napoli arriva la puntualizzazione su Eriksen

Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta ha aperto il proprio intervento parlando di Arturo Vidal: "Stiamo avendo diversi contatti con società e agenti per incrementare il livello qualitativo di questo gruppo. Vogliamo fare tutto con calma, ma siamo in piena attività. Gli acquisti dipenderanno dalle partenze. Al momento siamo alla ricerca di un centrocampista e di un esterno. Nessuno dei nostri giocatori ha chiesto la cessione".



Su Diego Godìn e le numerose panchine invece, l'AD nerazzurro ha detto: "Le competizioni da giocare sono tre. L'allenatore sceglie, in base alle loro performance e il loro stato di forma, quali giocatori devono scendere in campo".



Chiosa sul capitolo Christian Eriksen: "Diciamo che spessissimo all'Inter vengono affiancati nomi di calciatori importanti, e questo ci lusinga. Noi non abbiamo avuto nessun contatto col Tottenham. Eriksen è un ottimo giocatore, ma questo non lo scopro di certo io. È un giocatore che va in scadenza a giugno prossimo ed è interessante. Mi limito solo a questa considerazione".