Marotta Inter, per gennaio si studia il colpo low cost a centrocampo

Mancano ormai pochi giorni all'apertura ufficiale della sessione di mercato invernale. L'AD interista Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio sono già al lavoro per rafforzare la mediana, reparto in cui Antonio Conte negli ultimi mesi è stato un po' rimaneggiato.

Il preferito del tecnico di Lecce resta Arturo Vidal, ma con la cessione in prestito secco di Carlos Alena al Betis il Barcellona vorrebbe vitare di perdere un altro centrocampista. E' così dunque che si fa spazio l'ipotesi Julian Weigl, calciatore di proprietà del Borussia Dortmund e in scadenza di contratto a giugno 2021.

Il club tedesco lo valuta 30 milioni, una valutazione tutt'altro che equa se imposta ad un calciatore che tra poco più di sei mesi potrebbe essere tesserato a parametro zero. In ogni caso, per sopperire alle ridotte alternative in mezzo al campo, il duo Marotta-Ausilio tenterà di ingaggiarlo già nelle prossime settimane e ad un prezzo stracciato.