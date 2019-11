Marotta Inter, l'ad nerazzurro valuta un profilo casalingo

L'Inter rimane sempre vigile sul mercato: i nerazzurri cercano nuovi innesti in vista della seconda metà di stagione, con l'amministratore delegato Beppe Marotta che torna sulle tracce di un vecchio obiettivo.



Qualora dovesse saltare l'affare Giroud, scrive oggi "TuttoSport", la società nerazzurra è pronta a valutare altre piste. Tra queste, anche quella che porta al centravanti del Genoa, Andrea Pinamonti, dato il gentlemen agreement per farlo riapprodare ad Appiano Gentile sulla cifra leggermente superiore ai 20 milioni.



Non solo: stando sempre alle indiscrezioni riportate dal quotidiano torinese si tengono d'occhio in Serie A anche Petagna della Spal, Kouame (sempre in casa rossoblu) e Lasagna dell'Udinese.