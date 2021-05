Marotta Inter, l'AD nerazzurro sonda due esterni tutti "Made in Italy"

Con Achraf Hakimi sempre più in cima alla lista dei sacrificabili per far cassa, la dirigenza di Via della Liberazione è già al lavoro per non farsi trovare impreparata qualora il marocchino dovesse partire.

Ed è cosi che secondo la redazione di Sportmediaset entrano in scena i nomi di Davide Zappacosta e Alessandro Florenzi. Il primo sotto la guida di Davide Ballardini al Genoa ha dimostrato di essere cresciuto ulteriormente in fase offensiva, e l'operato di quest'anno ne è la prova.

Il secondo invece, attualmente in prestito al PSG, piace non poco all'AD nerazzurro Beppe Marotta che lo sonda ormai da più di un anno. L'obiettivo comunque, è riuscire a fornire a Simone Inzaghi una rosa quanto più competitiva possibile per dare continuità ad un progetto vincente.