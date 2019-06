Marotta e Ausilio sono a Madrid: tutti i nomi sul piatto

Asse Milano-Madrid sempre più rovente per il club meneghino. I vertici di spicco della dirigenza, il Direttore Sportivo Piero Ausilio e l'Amministratore Delegato Giuseppe Marotta sarebbero volati in missione a Madrid.

I nomi caldi per i nerazzurri restano i soliti: Nacho Fernandez per la difesa, Mateo Kovacic per il centrocampo e Marco Asensio per il reparto avanzato. Il primo sembrerebbe gradire un trasferimento a Milano, mentre per il secondo, che nel capoluogo lombardo ci è cresciuto, bisognerà attendere il rientro del croato dal prestito al Chelsea.

Infine, per quel che concerne Asensio, come vi abbiamo anticipato stamane nella nostra esclusiva, arrivare allo spagnolo sarà complicato perché è stato tolto dal mercato dal club merengues. Il calciomercato però è imprevedibile e prima di dare spegnere definitivamente tale ipotesi sarebbe meglio aspettare qualche settimana.