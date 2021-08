Marino: "L'Oscar del mercato va all'Inter. Milan ancora da rifinire"

L'oscar del mercato? Parlando a Sky Sport, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, risponde anche a questa domanda: "L'oscar alla fine lo dà sempre il campo, ma se devo pronunciarmi - oltre alla Roma che mi ha sorpreso - dico l'Inter. Ha perso Lukaku, ma è riuscita a costruire un'intelaiatura che può ancora lottare per lo scudetto".

Parole e musica nei confronti di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, capaci in effetti di mantenere quasi intaccato il livello tecnico della squadra nerazzurra nonostante le gravi e pesanti perdite dovute dalle cessioni di Hakimi prima e Romelu Lukaku poi. Il primo è stato infatti sostituito da Denzel Dumfries, gioiello della campagna europea dell'Olanda prelevato a "soli" 15 milioni di euro bonus compresi. Il belga invece è stato rimpiazzato da Edin Dzeko e dal Tucu Correa, entrambi subito decisivi nelle prime due gare di campionato della squadra di Simone Inzaghi. Ancora una volta, dunque, emergono le grandi qualità dei componenti della dirigenza, probabilmente i migliori di tutto il panorama calcistico nostrano.

Marino ha poi proseguito analizzando le principali mosse del mercato internazionale: “Non mi aspettavo Ronaldo, d'altronde così come Lukaku, operazione finanziariamente importante. Messi? Quando arriva ad un anno dalla scadenza… Altrimenti un fuoriclasse nato in quel club non sarebbe mai arrivato a questo punto“. Sulle ultime ore di mercato, conclude: "“Non penso ci saranno grandi cose, mi pare tutte le grandi siano più o meno a posto. Forse il Milan può fare qualcosa, ma di rifinitura".