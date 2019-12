Marcos Alonso Inter, si complica l'affare. Il Chelsea non fa sconti

Marcos Alonso è uno dei nomi caldi in casa Inter in vista di gennaio: il laterale del Chelsea è nei radar nerazzurri, anche se nelle ultime ore sarebbero arrivate brutte notizie.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Tuttomercatoweb" il club capitanato da Abramovich avrebbe chiesto 40 milioni. Trattativa tortuosa per l'Inter, che dunque potrebbe dare forfait nella corsa al giocatore.



I blues inoltre avrebbero chiuso le porte per una cessione di Emerson Palmieri, altro difensore finito sul taccuino di Marotta. Alonso-Inter: l'affare si complica.