Marcos Alonso Inter, Conte lo preferirebbe pure ad Emerson Palmieri

Resta sempre caldo l'asse Milano-Londra per quanto riguarda il mercato. Tralasciando l'ipotesi N'Golo Kante per motivi legati al costo del cartellino e di ingaggio del giocatore, col Chelsea l'Inter è pronta a riaprire i dialoghi per un altro calciatore.

Si tratta di Marcos Alonso, esterno sinistro già allenato da Antonio Conte ai tempi dell'esperienza a Stamford Bridge e che adesso, secondo calciomercato.com, avrebbe scavalcato anche Emerson Palmieri.

Quest'ultimo viene valutato dal patron dei Blues Roman Abramovich non meno di 25 milioni di euro. Una cifra piuttosto consistente che sta spingendo Beppe Marotta a cercare una formula conveniente per portare a Milano Alonso dopo Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov.