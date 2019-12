Marcos Alonso Inter, Ausilio ha l'offerta pronta per convincere il Chelsea

Sarà una sessione di mercato fondamentale quella invernale per l'Inter. I nerazzurri vogliono rinforzarsi quanto prima in modo tale da rimanere davanti alla Juventus il più a lungo possibile.

Per riuscirci, la dirigenza interista tramite il DS Piero Ausilio pare avere in canna il primo colpo di mercato. Tutto conduce a Marcos Alonso, esterno di proprietà del Chelsea e profilo molto gradito ad Antonio Conte che durante l'esperienza a Londra lo ha impiegato spesso nel 3-4-3.

Secondo Sportmediaset i Blues per lo spagnolo ad oggi pretendono almeno 35 milioni, mentre Ausilio è disposto ad offrire 5 milioni per il prestito e 20 per l'eventuale riscatto. Una distanza non incolmabile ma comunque esistente.