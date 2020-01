Marcos Alonso Inter, arrivano brutte notizie dall'Inghilterra

Marcos Alonso - Inter: la trattativa si complica. Il Chelsea, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal "Daily Star", non sarebbe disposto ad alzare il prezzo del cartellino del difensore.



Lampard, nonostante non sia propenso a valorizzare il laterale sinistro, non sembrerebbe disposto a dare il via libera alla cessione. I Blues inoltre, stando sempre a quanto riferito dall'Inghilterra, non sarebbero disposti a dire sì sulla formula del prestito.



L'assenza di Asamoah costringe i nerazzurri a cercare un innesto di prima qualità da regalare a Conte, ma da Londra arriverebbero brutte notizie con il club di Abramovich non disposto ad accontentare le richieste di Suning. Trattativa tortuosa, con i londinesi intenzionati solo ad incassare una cifra succosa dalla buonuscita del terzino.