Marcos Alonso Inter, a gennaio nuovo tentativo per ingaggiarlo in prestito

Sembrava uno dei prescelti della dirigenza nerazzurra per la fascia sinistra, ma il rientro alla base di Ivan Perisic (con conseguente riconferma di questo) e l'ingaggio di Aleksandar Kolarov (adattabile in quel ruolo), hanno visto Marcos Alonso allontanarsi dall'Inter.

Negli ultimi giorni di mercato i nerazzurri hanno tentato di convincere il Chelsea con una proposta di prestito con diritto di riscatto. Offerta che, stando a quanto riferito da Sportmediaset, potrebbe essere avanzata nuovamente nella prossima sessione di mercato invernale.

In Via della Liberazione hanno voglia di fornire al proprio tecnico Antonio Conte una rosa quanto più "lunga" possibile, anche in virtù dei contagi da COVID-19 che potrebbero seriamente compromettere le scelte dell'allenatore durante la stagione.