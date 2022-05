(Marca) Inter, nel mirino un talento argentino ma occhio alla concorrenza

Mercato Inter, i nerazzurri potrebbero nuovamente pescare in casa Racing per rinforzare il centrocampo ma occhio alla concorrenza.

Come riportato da Marca i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Carlos Alcaraz, classe 2002 del Racing Avelaneda che si sta mettendo in luce in questa stagione. L’argentino è considerato in patria come uno dei migliori talenti in circolazione ed avrebbe attirato su di se le attenzioni di diversi club europei. Sulle tracce del talentino, riferisce il quotidiano, ci sarebbero anche squadre come Atletico Madrid, Milan, Juventus, Arsenal, Siviglia Tottenham e molte altre. Nel suo contratto, in scadenza nel 2026, è presente una clausola da 25 milioni di dollari ma potrebbe partire per una ventina di milioni. I nerazzurri lo starebbero monitorando con attenzione da tempo e gli ottimi rapporti con la dirigenza del Racing (squadra da cui è stato acquistato Lautaro Martinez nel 2018) potrebbero facilitare la trattativa.

Alcaraz è un centrocampista offensivo che può essere impiegato sia come trequartista che come mezzala e all’occorrenza anche come seconda punta. Giocatore di qualità e quantità molto abile tecnicamente e veloce. Finora ha collezionato 18 presenze tra campionato e coppe mettendo a segno 5 reti e realizzando 2 assist. I nerazzurri sarebbero seriamente interessati ma dovranno fare i conti con diverse squadre per acquistarlo.