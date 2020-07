Mandzukic Inter, affare a parametro zero? Al momento la risposta è no

La rescissione contrattuale tra Mario Mandzukic e qatarioti dell'Al Duhail ha inevitabilmente mosso il mercato degli svincolati. Dal canto suo l'Inter negli ultimi anni ha seguito (e anche ingaggiato) vari giocatori che si sarebbero poi liberati a costo zero.

Il croato nelle ultime due settimane è stato uno di questi, ma su calciomercato.com Fabrizio Romano ha fatto chiarezza. Stando a quanto riferito dal noto giornalista infatti, l'Inter al momento, per il ruolo di vice-Romelu Lukaku, non valuta Mandzukic come una priorità.

I preferiti infatti, restano sempre Edin Dzeko e Olivier Giroud. Insomma, tutti attaccanti con anni di esperienza alle spalle e che rientrano nell'identikit tracciato più volte da Antonio Conte.