Manchester United, Solskjaer sul possibile scambio Dybala-Lukaku

Al termine della vittoria, col punteggio di 1-0, del suo Manchester United contro il Kristiansund, il manager dei "red devils" Ole Gunnar Solskajer ha commentato la notizia del possibile scambio con la Juventus Romelu Lukaku-Paulo Dybala.

Queste le sue parole: "Non sono qui per parlare di rumors o speculazioni in merito ai giocatori di altre squadre. Ma sicuramente stiamo lavorando su uno o due profili, come ho già detto prima. Ci sono ancora dieci giorni prima che inizi il campionato e speriamo di annunciare una o due nuove facce".