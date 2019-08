Manchester United, il vicepresidente esecutivo a Londra per Dybala

Non è ormai più un segreto che Juventus e Manchester United stiano trattando l'ipotetico scambio tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala, nonostante quest'ultimo sia ancora restio ad accettare di trasferirsi ai "red devils".

Come scrivono in Inghilterra, con tanto di foto marchiata da "Sky Sports", a Londra ci sarebbe Ed Woodward, vicepresidente esecutivo dello United, proprio per continuare a trattare questa possibile operazione. La pista inglese non è quindi ancora chiusa per Dybala.