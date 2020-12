Manchester United, il sostituto di Pogba potrebbe arrivare dall’Inter

Paul Pogba sarà senza dubbio il principale protagonista della prossima finestre di mercato. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United nel giugno del 2021 e non sembrerebbe intenzionato a rinnovarlo. Per questo motivo sarebbe libero, a partire da gennaio, di accordarsi con un altro club per la prossima stagione, ma se dovesse arrivare un’offerta ai Red Devils potrebbe partire già a gennaio.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, il club britannico si starebbe già guardando intorno per acquistare il suo sostituto. Il nome in cima alla lista di Ola Gunn Solskjaer sarebbe Christian Eriksen sempre più ai margini del progetto tecnico di Conte e in uscita dall'Inter.

Il danese, secondo il quotidiano inglese, vorrebbe essere ceduto già a gennaio per giocare con continuità in vista dei prossimi Europei e la sua meta preferita sarebbe il Paris Saint-Germain. Al momento non ci sarebbe ancora nulla di concreto con il club transalpino e il Manchester United sarebbe pronto all’assalto e tentare di convincerlo a ritornare in Premier League.