Manchester Evening - Alexis Sanchez si è allentato, sarà l'ultimo?

Alexis Sanchez ha disputato l'allenamento mattutino con il Manchester United, quello di stamani potrebbe essere anche l'ultimo. Quasi tutto fatto per l'arrivo del cileno a Milano, mancano gli ultimi dettagli e poi il 30 enne potrà vestire la maglia dell'Inter.

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, in conferenza stampa ha risposto in maniera enigmatica al possibile addio del numero 7: "Ci sono alcuni club interessati a lui, vederemo cosa accadrà, non posso dire altro".