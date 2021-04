Malinovskyi Inter, Ausilio pronto a farci un pensierino: prezzo fissato

L'asse Milano-Bergamo, per quanto concerne il mercato, si fa sempre più rovente. Le due città lombarde infatti, oltre alla breve distanza geografica, stanno coinvolgendo Inter e Atalanta su alcuni profili che piacerebbero ai nerazzurri (quelli milanesi).

In Viale della Liberazione infatti, oltre a quelli di Robin Gosens e Luis Muriel, si sta studiando anche il nome di Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino in stagione ha collezionato 5 gol (tra cui i due pesantissimi delle ultime settimane contro Juventus e Roma) e 6 assist.

Un bottino piuttosto positivo se si considera la grande concorrenza che il giocatore ha a Bergamo. Piero Ausilio per lui stravede, ma secondo calciomercato.com per convincere il patron della Dea Antonio Percassi occorrerà un assegno non inferiore ai 25 milioni di euro.