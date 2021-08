Lukaku vicino al Chelsea, pista nuova per l'attacco dell'Inter

Romelu Lukaku oramai è davvero vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo due stagioni in cui è stato il vero e proprio simbolo dell'Inter, con grandi prestazioni e gol a ripetizione, adesso quella che fino a pochi giorni fa sembrava una soluzione impensabile sta prendendo sempre più piede, tanto che già. i dirigenti nerazzurri starebbero iniziando a pensare anche alle alternative.

Secondo quando riportato da parte della Gazzetta dello Sport, infatti, tra le varie alternative valutate in viale della Liberazione, ci sarebbe anche un pista nuova che porta a Lacazette dell'Arsenal, finito nell'ultimo anno ai margini della formazione di Arteta e che potrebbe cercare una nuova sistemazione in vista della prossima stagione per poter avere un minutaggio migliore e riuscire ad esprimere tutto il suo potenziale.

Lukaku sta per fare il suo secondo ritorno a Londra, in una squadra che potrà garantirgli di puntare ai massimi livelli sia per quanto concerne il campionato, sia per quanto riguarda l'Europa, in quella Champions di cui il Chelsea è riuscito a trionfare nell'ultima stagione. L'Inter dal canto suo dovrà cercare un sostituto che possa essere all'altezza, cosa non facile perchè è quasi impossibile sostituire uno dei migliori centravanti del mondo che ha dato tanto alla causa nerazzurra.