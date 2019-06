Lukaku, spunta il PSG: la volontà del giocatore però è chiara

Piccoli brividi di paura per l'Inter per quanto concerne Romelu Lukaku. L'accordo con il belga il club di Porta Nuova ce l'ha ormai da qualche settimana, ma l'edizione odierna de Il Giornale mette i nerazzurri in guardia.

Secondo il noto quotidiano infatti, per accaparrarsi le prestazioni del bomber del Manchester United si sarebbe inserito anche il PSG (che a sua volta dovrà liberarsi di Edinson Cavani). Sull'interesse dei parigini per Lukaku si legge:

“Il PSG ha chiesto informazioni, ma il giocatore ha fatto capire di aver dato priorità al progetto Inter con la quale già esiste un accordo. Ora bisogna trattare con il Manchester United, ma la volontà dei giocatori spesso fa la differenza”.